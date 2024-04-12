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Федосенко Андрей Викторович
Федосенко Андрей Викторович
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Древо
Место рождения
Дрезден
Дата рождения
26.04.1981
Пол
Мужской
Отец
Федосенко Виктор Леонидович
1956 г.р.
Мать
Федосенко (Новикова) Людмила Николаевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1981
Отец:
Федосенко Виктор Леонидович
Мать:
Федосенко Людмила Николаевна
Дрезден
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