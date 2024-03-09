Савин Олег Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савин Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1991

Сын: Савин Виктор

Мать ребёнка: Савина (Берднова) Татьяна Ивановна

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
2002

Дочь: (Савина) Анастасия

Мать ребёнка: Савина (Берднова) Татьяна Ивановна

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

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