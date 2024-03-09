Савин Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1991
Сын: Савин Виктор
Мать ребёнка: Савина (Берднова) Татьяна Ивановна
412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
2002
Дочь: (Савина) Анастасия
Мать ребёнка: Савина (Берднова) Татьяна Ивановна
412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation