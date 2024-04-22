Осип Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Матвеев

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Матвей Демидов

Мать: Анна Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Фёкла Осипова

Мать ребёнка: Ефросинья Лукина

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1773

Сын: Андрей Осипов

Мать ребёнка: Ефросинья Лукина

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Осипов

Мать ребёнка: Ефросинья Лукина

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Лукина

Смерть
Неизвестно
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