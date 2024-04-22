Осип Матвеев
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Матвей Демидов
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Фёкла Осипова
Мать ребёнка: Ефросинья Лукина
Рождение ребёнка
1773
Сын: Андрей Осипов
Мать ребёнка: Ефросинья Лукина
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Осипов
Мать ребёнка: Ефросинья Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Лукина
Смерть
Неизвестно