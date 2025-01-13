(Гула (Гулая)) Марфа 1918 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гула (Гулая)) Марфа

Автор
ИК
Корнеевская И.

женский, родилась 1918, Украина

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Гулый ИгнатНеизвестно г.р.
Дети
Гулый Иван01.02.1951 г.р.
(Гулая) Анна (Галя)Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гулый Игнат

Мать: ?

Украина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гулая) Анна (Галя)

Отец ребёнка: Ковтун Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулый Алексей

Отец ребёнка: Ковтун Василий

Рождение ребёнка
01.02.1951

Сын: Гулый Иван

Отец ребёнка: Ковтун Василий

Украина

Смерть
Неизвестно

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