(Гула (Гулая)) Марфа
женский, родилась 1918, Украина
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГулый ИгнатНеизвестно г.р.
Дети
Гулый Иван01.02.1951 г.р.
(Гулая) Анна (Галя)Неизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Гулый Игнат
Мать: ?
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гулая) Анна (Галя)
Отец ребёнка: Ковтун Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулый Алексей
Отец ребёнка: Ковтун Василий
Рождение ребёнка
01.02.1951
Сын: Гулый Иван
Отец ребёнка: Ковтун Василий
Украина
Смерть
Неизвестно