Канаева Любовь Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1992
Отец: Смирнов Валерий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.2014
Дочь: Канаева Ева Дмитриевна
Отец ребёнка: Канаев Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
21.06.2018
Сын: Канаев Савелий Дмитриевич
Отец ребёнка: Канаев Дмитрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно