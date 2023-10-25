Канаева Любовь Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева Любовь Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1992

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1992

Отец: Смирнов Валерий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.2014

Дочь: Канаева Ева Дмитриевна

Отец ребёнка: Канаев Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
21.06.2018

Сын: Канаев Савелий Дмитриевич

Отец ребёнка: Канаев Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канаев Дмитрий Викторович

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