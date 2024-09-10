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Рудаков Митрофан Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Агапия Стефановна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 4
Рождение ребёнка
10.01.1901

Сын: Рудаков Стефан Митрофанович

Мать ребёнка: Рудакова Агапия Стефановна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_10.01.1901_крещение-14.01.1901 пол_М_ запись - 6 род. Стефан в село Брусенцево у крестьянин Рудаков Митрофан Артемьев и законная жена Агапи... Показать все
Смерть
Неизвестно

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