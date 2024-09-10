Рудаков Митрофан Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 4
Рождение ребёнка
10.01.1901
Сын: Рудаков Стефан Митрофанович
Мать ребёнка: Рудакова Агапия Стефановна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_10.01.1901_крещение-14.01.1901 пол_М_ запись - 6 род. Стефан в село Брусенцево у крестьянин Рудаков Митрофан Артемьев и законная жена Агапи... Показать все
Смерть
Неизвестно