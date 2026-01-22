Скобелева (Журавлева) Валентина Васильевна
женский, родилась ?.02.1954
ОтецЖуравлев Василий Андреевич1927 г.р.
МатьЖуравлева ЗинаидаНеизвестно г.р.
Супруги
Скобелев ВалерийНеизвестно г.р.
Дети
Скобелев Максим Валерьевич1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1954
Отец: Журавлев Василий Андреевич
Мать: Журавлева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скобелев Валерий
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Зайцева (Скобелева) Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Скобелев Валерий
Рождение ребёнка
1986
Сын: Скобелев Максим Валерьевич
Отец ребёнка: Скобелев Валерий