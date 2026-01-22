Скобелева (Журавлева) Валентина Васильевна ?.02.1954 — найти родственников по фамилии на Familio

Скобелева (Журавлева) Валентина Васильевна

Автор
ЕС
Сапрыкина Е.

женский, родилась ?.02.1954

Отец
Журавлев Василий Андреевич1927 г.р.
Мать
Журавлева ЗинаидаНеизвестно г.р.
Супруги
Скобелев ВалерийНеизвестно г.р.
Дети
Зайцева (Скобелева) Екатерина Валерьевна1982 г.р.
Скобелев Максим Валерьевич1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1954

Отец: Журавлев Василий Андреевич

Мать: Журавлева Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобелев Валерий

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Зайцева (Скобелева) Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Скобелев Валерий

Рождение ребёнка
1986

Сын: Скобелев Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Скобелев Валерий

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