Хисматуллина (Марванова) Кальбинур
Место рождения?
Дата рождения1932
Дата смерти26.02.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Барий Идрисович
Рождение ребёнка
26.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Барий Идрисович
Смерть
26.02.1957
Причина смерти: Во время родов дочери.
Похороны
Неизвестно