Хисматуллина (Марванова) Кальбинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина (Марванова) Кальбинур

Место рождения

?

Дата рождения

1932

Дата смерти

26.02.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Барий Идрисович

Рождение ребёнка
03.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Барий Идрисович

Рождение ребёнка
26.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Барий Идрисович

Смерть
26.02.1957
Причина смерти: Во время родов дочери.
Похороны
Неизвестно

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