Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмеров Имаметдин Минхажетдинович

Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович

Место рождения

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмеров Минхажетдин

Мать: Шарифа

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
05.06.1935

Сын: Ахмеров Хасан

Мать ребёнка: Ахмеров Рахима

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ахмеров Рамазан Имаметдинович

Мать ребёнка: Ахмеров Рахима

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеров Хусаин

Мать ребёнка: Ахмеров Рахима

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close