Авсеев Николай Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвсеев Николай Иосифович

Авсеев Николай Иосифович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авсеев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Шарапова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авсеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шарапова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авсеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шарапова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авсеев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шарапова Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Лидия Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.