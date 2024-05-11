Авсеев Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авсеев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Шарапова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авсеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шарапова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шарапова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авсеев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Шарапова Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарапова Лидия Федоровна
Смерть
Неизвестно