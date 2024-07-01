Пятовская (Булатова???) Параскевия Ивановна Между 1742 и 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пятовская (Булатова???) Параскевия Ивановна

Место рождения

Захаровская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1742 и 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1740 и 1742 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Между 1742 и 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Захаровская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятовской Илья Иванович

| Данные получены на основе: Фонд №388, Оп. №1, Д. №9576 - Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1795 год | «у Козмы сестра Параскевия | выдана взамужество Вельскои округи дворцовой Кулоско... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1772

Сын: Пятовской Александр Ильич

Отец ребёнка: Пятовской Илья Иванович

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1778

Сын: Пятовской Артемий Ильич

Отец ребёнка: Пятовской Илья Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1778

Дочь: (Пятовская) Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Пятовской Илья Иванович

оной младенец крещён того же апреля и числа, восприемница была той же деревни Ирина Захарова дочь Пятовских. Крещена была дьяком ... крещён того же прихода священником Баксаревым
Смерть
Неизвестно

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