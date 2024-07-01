Пятовская (Булатова???) Параскевия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1742 и 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1742 и 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
| Данные получены на основе: Фонд №388, Оп. №1, Д. №9576 - Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1795 год | «у Козмы сестра Параскевия | выдана взамужество Вельскои округи дворцовой Кулоско... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1772
Сын: Пятовской Александр Ильич
Отец ребёнка: Пятовской Илья Иванович
Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1778
Отец ребёнка: Пятовской Илья Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1778
Дочь: (Пятовская) Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Пятовской Илья Иванович
оной младенец крещён того же апреля и числа, восприемница была той же деревни Ирина Захарова дочь Пятовских. Крещена была дьяком ... крещён того же прихода священником Баксаревым
Смерть
Неизвестно