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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полетаева (Кулакова) Екатерина
Рождение ребёнка
02.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полетаева (Кулакова) Екатерина