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Комасов Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Комасов Дмитрий Осипович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комасова Татьяна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Комасов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Комасова Татьяна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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