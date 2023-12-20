Судакова (Шпехт) Наталья Климентьевна
Место рожденияЕсиль Казахстан
Дата рождения26.01.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1964
Отец: Шпехт Климентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Судаков) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Судаков Владимир Витальевич
Рождение ребёнка
22.12.1984
Сын: Судаков Сергей
Отец ребёнка: Судаков Владимир Витальевич
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область