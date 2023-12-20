Судакова (Шпехт) Наталья Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова (Шпехт) Наталья Климентьевна

Место рождения

Есиль Казахстан

Дата рождения

26.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1964

Отец: Шпехт Климентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Судаков) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Судаков Владимир Витальевич

Рождение ребёнка
22.12.1984

Сын: Судаков Сергей

Отец ребёнка: Судаков Владимир Витальевич

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

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