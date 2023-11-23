Гавриила Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриила Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриил Петрович (1725 - 1789) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Лаврентьева Холма Ярославского уезда1 . Жена его Феодора Прокофьевна (1726-1784), дочь крестьянина села Рожде... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Прокофьева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Филипп Гавриилов

Мать ребёнка: Феодора Прокофьева

Филипп Гаврилович (1752 - ?) Родился в семье священника села Лаврентьева Холма Ярославского уезда1 Гавриила Петровича. В 1766 году определен в пономаря к церкви того же села. Впоследствии — дьякон сел... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Сын: Семеон Гавриилов

Мать ребёнка: Феодора Прокофьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иоанн Гавриилов

Мать ребёнка: Феодора Прокофьева

Смерть
1789

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