Гавриила Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Гавриил Петрович (1725 - 1789) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Лаврентьева Холма Ярославского уезда1 . Жена его Феодора Прокофьевна (1726-1784), дочь крестьянина села Рожде... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Прокофьева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Филипп Гавриилов
Мать ребёнка: Феодора Прокофьева
Филипп Гаврилович (1752 - ?) Родился в семье священника села Лаврентьева Холма Ярославского уезда1 Гавриила Петровича. В 1766 году определен в пономаря к церкви того же села. Впоследствии — дьякон сел... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Семеон Гавриилов
Мать ребёнка: Феодора Прокофьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иоанн Гавриилов
Мать ребёнка: Феодора Прокофьева
Смерть
1789