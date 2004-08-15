Волкова АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2004

Отец: Волков АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: Волкова МАРИЯ

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