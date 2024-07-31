Мурихина Матрона Егоровна(Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурихина Матрона Егоровна(Григорьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

28.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Крестьянин Егор (Григорий)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурихин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
28.08.1853 ст.

Сын: Мурихин Александр Иванович

Отец ребёнка: Мурихин Иван Евдокимович

Погост, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.11.1911
причина смерти от старости

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