Мурихина Матрона Егоровна(Григорьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти28.11.1911
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Крестьянин Егор (Григорий)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1853 ст.
Сын: Мурихин Александр Иванович
Отец ребёнка: Мурихин Иван Евдокимович
Погост, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.11.1911
причина смерти от старости