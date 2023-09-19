Рудык (Шестакова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудык (Шестакова) Ольга Анатольевна

Рудык (Шестакова) Ольга Анатольевна

Место рождения

Казахская Республика, Тургайская обл., Жаксынский р-н, з/с Ярославский.

Дата рождения

21.03.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахская Республика, Тургайская обл., Жаксынский р-н, з/с Ярославский.
Рождение ребёнка
23.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Николаевич

Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Сергей Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close