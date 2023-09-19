Рудык (Шестакова) Ольга Анатольевна
Место рожденияКазахская Республика, Тургайская обл., Жаксынский р-н, з/с Ярославский.
Дата рождения21.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1977
Казахская Республика, Тургайская обл., Жаксынский р-н, з/с Ярославский.
Рождение ребёнка
23.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Николаевич
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно