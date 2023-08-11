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Кудряшова Анна Савельева

Место рождения

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

25.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1848

Отец: Кудряшов Савелий Фадеевич

Мать: Афимья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1848 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 47 об. - 48) имеется актовая запись о рождении № 8 (счет родившихся женс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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