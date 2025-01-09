(Елагина) Прасковья Лукинична
женский, родилась 25.10.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
ОтецЕлагин Лука Романович12.10.1828 ст. г.р.
МатьЕлагина Варвара ИвановнаОколо 1829 г.р.
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Рождение
25.10.1858 ст.
Отец: Елагин Лука Романович
Мать: Елагина Варвара Ивановна
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
26.10.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно