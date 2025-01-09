(Елагина) Прасковья Лукинична 25.10.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Елагина) Прасковья Лукинична

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 25.10.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Отец
Елагин Лука Романович12.10.1828 ст. г.р.
Мать
Елагина Варвара ИвановнаОколо 1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1858 ст.

Отец: Елагин Лука Романович

Мать: Елагина Варвара Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
26.10.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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