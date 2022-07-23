Ларина (Шурыгина) Юлия Вячеславовна 02.12.1969 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларина (Шурыгина) Юлия Вячеславовна

Автор
АЛ
Ларина А.

женский, родилась 02.12.1969

Мать
Кобранова Любовь Николавна01.05.1939 г.р.
Отец
Шурыгин Вячеслав Федорович16.07.1944 г.р.
Дети
Ларина Анастасия Михайловна07.03.1991 г.р.
Рязанов Павел Дмитриевич?.10.2001 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1969

Отец: Шурыгин Вячеслав Федорович

Мать: Кобранова Любовь Николавна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.03.1991

Дочь: Ларина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Ларин Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
?.10.2001

Сын: Рязанов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.