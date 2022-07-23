Ларина (Шурыгина) Юлия Вячеславовна
женский, родилась 02.12.1969
МатьКобранова Любовь Николавна01.05.1939 г.р.
ОтецШурыгин Вячеслав Федорович16.07.1944 г.р.
Дети
Ларина Анастасия Михайловна07.03.1991 г.р.
Рязанов Павел Дмитриевич?.10.2001 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1991
Дочь: Ларина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Ларин Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
?.10.2001
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности