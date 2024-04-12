Головко (Пищаева) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко (Пищаева) Анастасия Андреевна

Место рождения

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

?.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1931 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.10.1931

Дочь: Рябова Тамара Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.12.1936

Сын: Головко Владимир Пантелеймонович

Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.02.1950

Сын: Головко Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головко Пантелеймон Александрович

Смерть
Неизвестно
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