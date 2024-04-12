Головко (Пищаева) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения?.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1910
Рождение ребёнка
07.10.1931
Дочь: Рябова Тамара Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович
Рождение ребёнка
?.12.1936
Сын: Головко Владимир Пантелеймонович
Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович
Рождение ребёнка
08.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович
Рождение ребёнка
10.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович
Рождение ребёнка
28.02.1950
Сын: Головко Александр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Головко Пантелеймон Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно