Загорулин Порфирий Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорулин Порфирий Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1924

Дата смерти

31.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
31.07.1981
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