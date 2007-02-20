Круглова (Перфильева) Александра Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглова (Перфильева) Александра Вячеславовна

Круглова (Перфильева) Александра Вячеславовна

avatar

Место рождения

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

02.04.1929

Дата смерти

20.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1929

Отец: Перфильев Вячеслав Иванович

Мать: Перфильева Мария Дмитриевна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Мелетий Александрович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.10.1950

Дочь: Кондратьева (Круглова) Елена Мелетьевна

Отец ребёнка: Круглов Мелетий Александрович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.10.1955

Сын: Круглов Александр Мелетьевич

Отец ребёнка: Круглов Мелетий Александрович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
20.02.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.