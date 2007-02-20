Круглова (Перфильева) Александра Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения02.04.1929
Дата смерти20.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1950
Дочь: Кондратьева (Круглова) Елена Мелетьевна
Отец ребёнка: Круглов Мелетий Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1955
Сын: Круглов Александр Мелетьевич
Отец ребёнка: Круглов Мелетий Александрович
Смерть
20.02.2007