Фархутдинова (Халикова) Гольфира Валимухаммат кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархутдинова (Халикова) Гольфира Валимухаммат кызы

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.08.1935

Дата смерти

04.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Халикова (Шайдулина) Минхажар Шайдула кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы

Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Фархутдинов Ильшат Мирзахан улы

Отец ребёнка: Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1957

Дочь: Габдрахманова (Фархутдинова) Гильминур Мирзахан кызы

Отец ребёнка: Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1959

Дочь: Бадамшина (Фархутдинова) Рима Мирзахан кызы

Отец ребёнка: Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1969

Сын: Фархутдинов Илфер Мирзахан улы

Отец ребёнка: Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.07.2021
Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

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