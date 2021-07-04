Фархутдинова (Халикова) Гольфира Валимухаммат кызы
Место рождения
Дата рождения19.08.1935
Дата смерти04.07.2021
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Фархутдинов Ильшат Мирзахан улы
Отец ребёнка: Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы
Рождение ребёнка
14.06.1957
Дочь: Габдрахманова (Фархутдинова) Гильминур Мирзахан кызы
Отец ребёнка: Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы
Рождение ребёнка
06.09.1959
Дочь: Бадамшина (Фархутдинова) Рима Мирзахан кызы
Отец ребёнка: Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы
Рождение ребёнка
23.01.1969
Сын: Фархутдинов Илфер Мирзахан улы
Отец ребёнка: Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы
Смерть
04.07.2021