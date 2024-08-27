Столбиков Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбикова Полина
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Столбикова Полина
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Столбикова Полина
Смерть
Неизвестно