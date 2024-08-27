Столбиков Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолбиков Степан Николаевич

Столбиков Степан Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Столбиков Николай

Мать: Столбикова Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбикова Полина

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Столбикова Полина

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Столбикова Полина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.