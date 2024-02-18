Цыбин Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.2015
Дочь: Цыбина Анжелика Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2019
Дочь: Цыбина Алиса Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности