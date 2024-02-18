Цыбин Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Антон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.2015

Дочь: Цыбина Анжелика Антоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.2019

Дочь: Цыбина Алиса Антоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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