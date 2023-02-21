Коссич Спиридон Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Коссич Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Коссич Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комаровская Софья Спиридоновна
Мать ребёнка: Коссич Зинаида Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Основатель династии российских промышленников. Создал завод гидравлической извести и кирпично-черепичный завод в Феодосии, алебастровый завод в Харькове и ряд других предприятий. Владел антрацитовыми ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920