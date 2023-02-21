Коссич Спиридон Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коссич Спиридон Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Коссич Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Коссич Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комаровская Софья Спиридоновна

Мать ребёнка: Коссич Зинаида Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Основатель династии российских промышленников. Создал завод гидравлической извести и кирпично-черепичный завод в Феодосии, алебастровый завод в Харькове и ряд других предприятий. Владел антрацитовыми ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коссич Зинаида Григорьевна

Смерть
1920
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