Шеин Юрий Владиленович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШеин Юрий Владиленович

Шеин Юрий Владиленович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

1991 г.р.
1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
08.03.1991

Дочь: Толмачёва (Шеина) Маргарита Юрьевна

Мать ребёнка: Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
22.02.1996

Дочь: Шеина Лиана Юрьевна

Мать ребёнка: Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
23.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.