Шеин Юрий Владиленович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1991
Дочь: Толмачёва (Шеина) Маргарита Юрьевна
Мать ребёнка: Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
22.02.1996
Дочь: Шеина Лиана Юрьевна
Мать ребёнка: Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
23.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна