Лобацевич Игорь Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1959
Дочь: Лобацевич Елена Игоревна
Мать ребёнка: Лобацевич (Бурова) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
31.12.1965
Дочь: Филатова (Лобацевич) Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Лобацевич (Бурова) Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно