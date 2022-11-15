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Лобацевич Игорь Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1959

Дочь: Лобацевич Елена Игоревна

Мать ребёнка: Лобацевич (Бурова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
31.12.1965

Дочь: Филатова (Лобацевич) Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Лобацевич (Бурова) Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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