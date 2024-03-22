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Адрианова Параскева Петровна

Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: Варвара Петровна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.12.1878 ст.

Сын: Адрианов Петр Тимофевич

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.02.1882 ст.

Сын: Адрианов Василий Тимофевич

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1887 ст.

Сын: Адрианов Иван Тимофевич

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Евфросинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.

Сын: Адрианов Сергий Тимофевич

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
13.10.1894 ст.

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
23.06.1897 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
02.08.1902 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адрианов Тимофей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1910 ст.
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