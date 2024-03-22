Адрианова Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Мать: Варвара Петровна
Рождение ребёнка
18.12.1878 ст.
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
27.02.1882 ст.
Сын: Адрианов Василий Тимофевич
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
15.08.1887 ст.
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Евфросинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.
Сын: Адрианов Сергий Тимофевич
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
ГАТО
Рождение ребёнка
13.10.1894 ст.
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
ГАТО
Рождение ребёнка
23.06.1897 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
ГАТО
Рождение ребёнка
02.08.1902 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Адрианов Тимофей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1910 ст.