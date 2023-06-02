Кандалаева Диана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалаева Диана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муслимов Залимхан Гаджиевич

Мать: Гаджиева Сарижат Гаджиевна

Рождение ребёнка
09.02.2009

Дочь: Кандалаева Рашида Рашидовна

Отец ребёнка: Кандалаев Рашид Гарунович

Рождение ребёнка
08.01.2011

Сын: Кандалаев Залимхан Рашидович

Отец ребёнка: Кандалаев Рашид Гарунович

Рождение ребёнка
26.04.2022

Сын: Кандалаев Харун Рашидович

Отец ребёнка: Кандалаев Рашид Гарунович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандалаев Рашид Гарунович

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