Кандалаева Диана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.2009
Дочь: Кандалаева Рашида Рашидовна
Отец ребёнка: Кандалаев Рашид Гарунович
Рождение ребёнка
08.01.2011
Сын: Кандалаев Залимхан Рашидович
Отец ребёнка: Кандалаев Рашид Гарунович
Рождение ребёнка
26.04.2022
Сын: Кандалаев Харун Рашидович
Отец ребёнка: Кандалаев Рашид Гарунович
Бракосочетание
Неизвестно