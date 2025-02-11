Мирон Миронов 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Мирон Миронов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Мария Осипова1806 г.р.
Отец
Мирон Гордеев1802 г.р.
Супруги
Матрёна Петрова1838 г.р.
Дети
Василий Миронов1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мирон Гордеев

Мать: Мария Осипова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Петрова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Рождение ребёнка
1857

Сын: Василий Миронов

Мать ребёнка: Матрёна Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

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