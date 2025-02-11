Мирон Миронов
мужской, родился 1831, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМария Осипова1806 г.р.
ОтецМирон Гордеев1802 г.р.
Супруги
Матрёна Петрова1838 г.р.
Дети
Василий Миронов1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мирон Гордеев
Мать: Мария Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Петрова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Сын: Василий Миронов
Мать ребёнка: Матрёна Петрова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно