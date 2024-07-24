Каулин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.02.1891
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1886
Сын: Каулин Фёдор
Мать ребёнка: Малыгина (Каулина) Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
24.06.1887
Сын: Каулин Мирон
Мать ребёнка: Малыгина (Каулина) Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
09.09.1890
Сын: Каулин Никита
Мать ребёнка: Малыгина (Каулина) Агафия Трофимовна
Смерть
22.02.1891
Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Болезнь