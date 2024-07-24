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Каулин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.02.1891

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина (Каулина) Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
06.06.1886

Сын: Каулин Фёдор

Мать ребёнка: Малыгина (Каулина) Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
24.06.1887

Сын: Каулин Мирон

Мать ребёнка: Малыгина (Каулина) Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
09.09.1890

Сын: Каулин Никита

Мать ребёнка: Малыгина (Каулина) Агафия Трофимовна

Смерть
22.02.1891
Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Болезнь

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