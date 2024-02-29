Яшин Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти28.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1932
Дочь: Николаева Вера Александровна
Мать ребёнка: Яшина Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Мария Яковлевна
Участие в бою
Неизвестно
Погиб 28.08.1942 Первичное место захоронения Ленингр. область поселок №8
Захоронение (военное)
Неизвестно
Погиб 28.08.1942 Первичное место захоронения Ленингр. область поселок №8
Смерть
28.08.1942