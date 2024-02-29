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Яшин Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

28.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1932

Дочь: Николаева Вера Александровна

Мать ребёнка: Яшина Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Мария Яковлевна

Участие в бою
Неизвестно
Погиб 28.08.1942 Первичное место захоронения Ленингр. область поселок №8
Захоронение (военное)
Неизвестно
Погиб 28.08.1942 Первичное место захоронения Ленингр. область поселок №8
Смерть
28.08.1942
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