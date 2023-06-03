Моисеенко Анисим Онисим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1885
Бракосочетание
30.01.1905
Рождение ребёнка
15.11.1905
Дочь: (Моисеенко) Анна Анисимовна
Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Доминика Симеоновна Семеновна
Рождение ребёнка
24.05.1907
Дочь: (Моисеенко) Евфросиния Анисимовна
Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Доминика Симеоновна Семеновна
Рождение ребёнка
06.07.1908
Смерть
Неизвестно