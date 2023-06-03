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Моисеенко Анисим Онисим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1885

Отец: Моисеенко Михаил Васильевич

Мать: Моисеенко Мария Максимовна

Бракосочетание
30.01.1905

Жена: Моисеенко (Шашура) Доминика Симеоновна Семеновна

Рождение ребёнка
15.11.1905

Дочь: (Моисеенко) Анна Анисимовна

Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Доминика Симеоновна Семеновна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.05.1907

Дочь: (Моисеенко) Евфросиния Анисимовна

Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Доминика Симеоновна Семеновна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
06.07.1908

Сын: Моисеенко Иннокентий Анисимович

Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Доминика Симеоновна Семеновна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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