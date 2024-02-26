Зернова Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернова Матрона Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.?

Сын: Зернов Сергей Петров

Отец ребёнка: Зернов Петр Назаров

Марфино, Мытищи, Московская область
Уточнить год, в книге нет ясности.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Петр Назаров

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зернова Мария Петрова

Отец ребёнка: Зернов Петр Назаров

Марфино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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