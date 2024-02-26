Зернова Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.?
Сын: Зернов Сергей Петров
Отец ребёнка: Зернов Петр Назаров
Уточнить год, в книге нет ясности.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зернов Петр Назаров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зернова Мария Петрова
Отец ребёнка: Зернов Петр Назаров
Смерть
Неизвестно