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Тевс Пётр Иванович

Место рождения

село Дмитриевка Белявский р-н Оренбургская обл.

Дата рождения

10.01.1949

Дата смерти

24.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949

Отец: Тевс Иван

Мать: Тевс Антонина

село Дмитриевка Белявский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Орск Оренбургская область.
Рождение ребёнка
13.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Орск Оренбургская область.
Рождение ребёнка
13.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Орск Оренбургская область.
Смерть
24.12.2010
г. Вюрзелен, Германия
Похороны
Неизвестно
г. Альсдорф, Германия
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