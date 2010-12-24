Тевс Пётр Иванович
Место рождениясело Дмитриевка Белявский р-н Оренбургская обл.
Дата рождения10.01.1949
Дата смерти24.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949
Отец: Тевс Иван
Мать: Тевс Антонина
село Дмитриевка Белявский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Орск Оренбургская область.
Рождение ребёнка
13.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Орск Оренбургская область.
Рождение ребёнка
13.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Орск Оренбургская область.
Смерть
24.12.2010
г. Вюрзелен, Германия
Похороны
Неизвестно
г. Альсдорф, Германия