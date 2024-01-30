Ефимов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Георгий
Мать ребёнка: Ефимов Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Николай
Мать ребёнка: Ефимов Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Яков
Мать ребёнка: Ефимов Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Дмитрий
Мать ребёнка: Ефимов Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Михаил
Мать ребёнка: Ефимов Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокин Степанида
Мать ребёнка: Ефимов Александра
Россия
Смерть
Неизвестно
Ильинское, Дмитровский, Московская область