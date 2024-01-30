Драчёва (Дворовенко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драчёва (Дворовенко) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1917

Дата смерти

08.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Рождение ребёнка
19.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Рождение ребёнка
19.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Рождение ребёнка
26.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Рождение ребёнка
22.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Рождение ребёнка
10.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Рождение ребёнка
30.06.1954

Сын: Драчёв Станислав Семёнович

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Рождение ребёнка
08.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Рождение ребёнка
07.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Рождение ребёнка
29.01.1958

Сын: Драчёв Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драчёв Семён Никифорович

Смерть
08.10.1993
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