Драчёва (Дворовенко) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1917
Дата смерти08.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1937
Рождение ребёнка
19.07.1939
Рождение ребёнка
19.05.1942
Рождение ребёнка
26.07.1946
Рождение ребёнка
22.07.1948
Рождение ребёнка
10.03.1951
Рождение ребёнка
30.06.1954
Сын: Драчёв Станислав Семёнович
Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович
Рождение ребёнка
08.01.1955
Рождение ребёнка
07.08.1956
Рождение ребёнка
29.01.1958
Сын: Драчёв Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Драчёв Семён Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1993