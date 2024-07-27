Санам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать:

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсен

Отец ребёнка: Агабек Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пируз

Отец ребёнка: Агабек Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агабек Давидович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Артем

Отец ребёнка: Агабек Давидович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Давидов (Давидян) Григорий Агабекович

Отец ребёнка: Агабек Давидович

Смерть
Неизвестно

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