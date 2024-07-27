Санам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсен
Отец ребёнка: Агабек Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пируз
Отец ребёнка: Агабек Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агабек Давидович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Артем
Отец ребёнка: Агабек Давидович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Давидов (Давидян) Григорий Агабекович
Отец ребёнка: Агабек Давидович
Смерть
Неизвестно