Васенкова Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенкова Зоя Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1974

Сын: Васенков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Васенков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1974

Сын: Васенков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Васенков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1980

Дочь: Дроздовская Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Васенков Алексей Иванович

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