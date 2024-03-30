Васенкова Зоя Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1974
Сын: Васенков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Васенков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1974
Сын: Васенков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Васенков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1980
Дочь: Дроздовская Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Васенков Алексей Иванович