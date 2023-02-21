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Павлов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914 ст.

Дата смерти

05.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.

Отец: Павлов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1936

Дочь: Бражникова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Анна Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1939

Сын: Павлов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Анна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.09.1942
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