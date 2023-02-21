Павлов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914 ст.
Дата смерти05.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.
Отец: Павлов Василий
Рождение ребёнка
11.10.1936
Дочь: Бражникова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.11.1939
Сын: Павлов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Павлова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Анна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.09.1942