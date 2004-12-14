Тараканова Нина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1914
Дата смерти14.12.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1914
Рождение ребёнка
02.01.1946
Дочь: Шалагина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Тараканов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
?.07.1949
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Тараканов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
?.07.1953
Дочь: Никонова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Тараканов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
?.09.1956
Сын: Тараканов Алексей (Леонид) Иванович
Отец ребёнка: Тараканов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2004