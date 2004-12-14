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Тараканова Нина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1914

Дата смерти

14.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1914

Отец: Молчанов Илларион Егорович

Мать: Молчанова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1946

Дочь: Шалагина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Тараканов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
?.07.1949

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Тараканов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
?.07.1953

Дочь: Никонова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Тараканов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
?.09.1956

Сын: Тараканов Алексей (Леонид) Иванович

Отец ребёнка: Тараканов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Алексей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Иван Михайлович

Смерть
14.12.2004
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