Ветров Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветров Емельян Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Копанище, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Родился и жил: Вор.губ. Коротоякский уезд.вол. с. Копанище
Смерть
Неизвестно