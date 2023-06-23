Ветров Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветров Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Емельян Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Копанище, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Родился и жил: Вор.губ. Коротоякский уезд.вол. с. Копанище
Смерть
Неизвестно

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