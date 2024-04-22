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Важник Иван Андреевич

Место рождения

Лабы, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

22.03.1922

Дата смерти

06.05.1975

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1922

Отец: Важник Андрей Григорьевич

Мать: Важник Пелагея Григорьевна

Лабы, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Важник Зинаида Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Важник Зинаида Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.05.1975
Лабы, Воложинский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Великие Кривичи, Воложинский район, Минская область
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