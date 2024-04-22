Важник Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1922
Дата смерти06.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Важник Зинаида Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Важник Зинаида Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.05.1975
Похороны
Неизвестно
Великие Кривичи, Воложинский район, Минская область