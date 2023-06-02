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Барашев Кирилл

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

31.08.1982

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1982

Отец: Барашев Сергей Алексеевич

Мать: Барашева (Ковбота) Татьяна Петровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
07.04.2005

Жена: Барашева (Прошкина) Елена

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барашева (Прошкина) Елена

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
27.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барашева (Прошкина) Елена

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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