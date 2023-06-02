Барашев Кирилл
Место рождения
Дата рождения31.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1982
Бракосочетание
07.04.2005
Рождение ребёнка
19.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барашева (Прошкина) Елена
Рождение ребёнка
27.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барашева (Прошкина) Елена