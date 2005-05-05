Карнушин Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1927
Дата смерти05.05.2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1927
Рождение ребёнка
30.12.1952
Сын: Карнушин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Карнушина-Шаршова Мария Павловна
Рождение ребёнка
30.09.1956
Дочь: Беляева-Карнушина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Карнушина-Шаршова Мария Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1961
Сын: Карнушин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Карнушина-Шаршова Мария Павловна
Смерть
05.05.2005