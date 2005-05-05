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Карнушин Николай Дмитриевич

Место рождения

Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.05.1927

Дата смерти

05.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1927

Отец: Карнушин Дмитрий Николаевич

Мать: Карнушина Наталья Ивановна

Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1952

Сын: Карнушин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Карнушина-Шаршова Мария Павловна

Рождение ребёнка
30.09.1956

Дочь: Беляева-Карнушина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Карнушина-Шаршова Мария Павловна

Рождение ребёнка
10.02.1961

Сын: Карнушин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Карнушина-Шаршова Мария Павловна

Смерть
05.05.2005
Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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