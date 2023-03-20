Титова Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юркова Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папченкова Марфа Васильева
Отец ребёнка: Титов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Титов Василий
Смерть
Неизвестно