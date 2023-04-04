сын Полита Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Полит
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Дочь Иванова Анна
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1740
Сын: Сын Евдокима Иев
Мать ребёнка: Дочь Иванова Анна
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дочь Иванова Анна
Смерть
1776