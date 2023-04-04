сын Полита Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдисын Полита Евдоким

сын Полита Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Полит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Сын Евдокима Григорей

Мать ребёнка: Дочь Иванова Анна

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Сын Евдокима Иев

Мать ребёнка: Дочь Иванова Анна

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Иванова Анна

Смерть
1776
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close